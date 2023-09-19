Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между ЦСКА 1948 и Черно море
Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между ЦСКА 1948 и Черно море от 10-ия кръг на Първа лига.
Негови асистенти ще бъдат Иво Колев и Мартин Венев. Радослав Гидженов и Светослав Енчев ще бъдат отговорни за системата ВАР.
Георги Давидов ще е главен арбитър на срещата между Ботев Пловдив и ЦСКА, а главен арбитър на двубоя между Левски и Етър е Иво Андреев.
Българският футболен съюз оповести съдийските назначения за предстоящия кръг от шампионата.
22 септември 2023 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Стоян Маринов Алексиев
22 септември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
22 септември 2023 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
23 септември 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Йордан Веселинов Гулев
23 септември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
23 септември 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски - ФК Етър ВТ
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Радан Василев Мирянов
24 септември 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Крумовград
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Ичко Лозев Лозев
24 септември 2023 г., неделя, 20:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Василев Йорданов
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
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