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Иван Димов не записа опити на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо

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Спорт
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Неучастието на Димов затвърди трудния старт за българския отбор на световното първенство. Във вторник в първия ден от шампионата Дениз Данев и Ангел Русев не успяха да запишат класирания в категория до 60 килограма, след като направиха по една нула в двете движения.

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Снимка: БГНЕС
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Българинът Иван Димов не успя да вземе участие на световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо.

Димов трябваше да вдига в категория до 65 килограма при мъжете, но заради травма, за която се разбра в навечерието на шампионата, той не успя да го направи.

От щаба на националния отбор бяха пратили Димов в група "D" в категорията, в която са участниците с най-ниски заявки, но в последния момент бе решено здравето му да не се рискува излишно. Лидер след опитите в групата е Лиоуел Кристобал от Северните Мариански острови с двубой от 258 килограма, пред Жан Рамияриманана от Мадагаскар с двубой от 257 килограма.

Неучастието на Димов затвърди трудния старт за българския отбор на световното първенство. Във вторник в първия ден от шампионата Дениз Данев и Ангел Русев не успяха да запишат класирания в категория до 60 килограма, след като направиха по една нула в двете движения. Така до края на турнира България остава с още само двама представители в лицето на трикратния световен шампион Карлос Насар в категория до 95 килограма и Христо Христов в категория до 110 килограма.

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#Световно първенство по вдигане на тежести в Китай 2026 г. #Иван Димов

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