Иван Иванов и Александър Василев излизат на корта във вторник на турнира в София

Звездно българско участие ще има във вторник на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Във вторник зрителите ще могат да наблюдават пет поредни срещи с българско участие на централния корт.

Шампионът от Уимбълдън при юношите Иван Иванов ще играе във втория мач на централния корт срещу схемата №5 Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на ITF.

Полуфиналистът на Уимбълдън при юношите Александър Василев пък ще открие програмата в 10.00 часа с мач срещу Зденек Коларж (Чехия). Коларж достига до №111 в световната ранглиста през 2022 г., като има четири спечелени титли от турнири от сериите Чалънджър.

Трети на корта ще излезе Виктор Марков в мач №4 срещу Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 спечелени титли от турнири на ITF. 20-годишният Марков преодоля квалификациите с победи над Пьотр Нестеров и №7 в схемата и №478 в света Сергей Фомин (Узбекистан).

В мач №4 Анас Маздрашки ще играе срещу №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия). Маздрашки постигна две впечатляващи победи в квалификациите. 19-годишният българин елиминира последователно деветия поставен в пресявките Максим Шазал (Франция) и бившия №108 в света Франко Агаменоне (Италия). Муркел Далиен достига през миналата година до №168 в ранглистата.

След този мач е българското дерби в надпреварата на двойки между третите в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Александър Василев и Виктор Киров.

Иван Иванов ще играе утре и срещата си от първия кръг на двойки. В мач №4 на корт №4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще играят срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).