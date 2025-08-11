БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в...
Чете се за: 02:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 04:40 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Иван Иванов и Александър Василев излизат на корта във вторник на турнира в София

Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Александър Василев ще открие програмата в 10.00 часа.

Иван Иванов, Румен Радев, Александър Василев
Снимка: БТА
Звездно българско участие ще има във вторник на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Във вторник зрителите ще могат да наблюдават пет поредни срещи с българско участие на централния корт.

Шампионът от Уимбълдън при юношите Иван Иванов ще играе във втория мач на централния корт срещу схемата №5 Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на ITF.

Полуфиналистът на Уимбълдън при юношите Александър Василев пък ще открие програмата в 10.00 часа с мач срещу Зденек Коларж (Чехия). Коларж достига до №111 в световната ранглиста през 2022 г., като има четири спечелени титли от турнири от сериите Чалънджър.

Трети на корта ще излезе Виктор Марков в мач №4 срещу Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 спечелени титли от турнири на ITF. 20-годишният Марков преодоля квалификациите с победи над Пьотр Нестеров и №7 в схемата и №478 в света Сергей Фомин (Узбекистан).

В мач №4 Анас Маздрашки ще играе срещу №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия). Маздрашки постигна две впечатляващи победи в квалификациите. 19-годишният българин елиминира последователно деветия поставен в пресявките Максим Шазал (Франция) и бившия №108 в света Франко Агаменоне (Италия). Муркел Далиен достига през миналата година до №168 в ранглистата.

След този мач е българското дерби в надпреварата на двойки между третите в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Александър Василев и Виктор Киров.

Иван Иванов ще играе утре и срещата си от първия кръг на двойки. В мач №4 на корт №4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще играят срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

Анас Маздрашки и Виктор Марков се класираха за основната схема на тенис турнира от категория ATP Чалънджър 50 в София
Анас Маздрашки и Виктор Марков се класираха за основната схема на тенис турнира от категория ATP Чалънджър 50 в София
Мачовете на Маздрашки и Марков от основната схема са утре.
Чете се за: 02:57 мин.
Александър Донски отпадна на старта на турнира от категория ATP Challenger 50 в София
Александър Донски отпадна на старта на турнира от категория ATP Challenger 50 в София
Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA
Чете се за: 00:55 мин.
Анас Маздрашки и Виктор Марков се класираха за основната схема на тенис турнира от категория ATP Чалънджър 50 в София
Чете се за: 02:57 мин.
Швонтек продължава без игра към третия кръг в Синсинати, Пегула с двусетов успех над австралийка
Чете се за: 01:25 мин.
Карлос Алкарас загуби сет, но спечели първия си мач на Мастърса в Синсинати
Чете се за: 02:40 мин.
Гоф и Паолини стартираха с победи участието си в Синсинати
Чете се за: 01:22 мин.

Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото общетение на нуждаещи се деца
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Решаваща седмица за Украйна: Тръмп разговаря със Зеленски и...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
