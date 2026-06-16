Иван Иванов отпадна на старта на Чалънджър турнир в Дъблин

Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира на трева от сериите "Чалънджър 75" в Дъблин (Ирландия) с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният българин отстъпи в много оспорван мач с 6:7(8), 3:6 от шестия поставен и №153 в световната ранглиста Стефанос Сакеларидис (Гърция). Двубоят продължи час и 30 минути.

Иванов проби за 2:0 в първия сет, но веднага допусна рибрейк. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него българинът пропусна сетбол при 7:6 точки и впоследствие го загуби с 8:10. Националът изостана с 1:3 във втората част, успя да изравни при 3:3, но допусна нов пробив за 3:5. След това Сакеларидис успя да затвори мача на собствен сервис още при първия си мачбол.

Днес официално стана ясно, че Иван Иванов получава "уайлд кард" за участие в квалификациите на турнира от Големия шлем "Уимбълдън". Това стана ясно от обявения от организаторите на Откритото първенство на Великобритания списък. Надпреварата на трева ще се проведе между 29 юни и 12 юли.

17-годишният Иван Иванов стана шампион на сингъл при юношите на „Уимбълдън" през 2025 година, като сега му предстои дебютно участие при мъжете.