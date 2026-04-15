Иван Иванов с победа на старта на турнир в Дубровник

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Дубровник с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин, който през миналия сезон спечели титлите при юношите на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ, започна участието си с победа над испанеца Оскар Хосе Гутиерес с 6:3, 7:5 за 1 час и 45 минути игра.

Иванов реализира решителен пробив в осмия гейм по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българинът поведе с 5:3, но допусна изравняване при 5:5. Въпреки това той показа характер и спечели следващите два гейма, за да затвори мача в два сета.

Във втория кръг Иванов ще се изправи срещу победителя от двубоя между германския квалификант Ален Муякич и втория поставен Давид Санчис (Испания).