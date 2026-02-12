Иван Иванов с победа на старта на турнир в Португалия

Българският тенисист Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира в португалския курортен град Вила Реал де Санто Антонио. Надпреварата се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 30 хиляди долара.

17-годишният българин осъществи обрат и победи с 2:6, 7:6(5), 6:1 британеца Фин Мърджет в мач, който се игра в рамките на два дни.

Иванов трябваше да се справя не само със съперника, но и с проблеми, свързани с изгубен багаж по време на полета от България до Португалия. Вчера той е бил принуден да си закупи нова екипировка, а освен това е играл с ракета, взета назаем от друг тенисист. При доиграването днес българинът вече използва собствената си ракета, което също допринесе за убедителния му успех.

Националът на България за Купа „Дейвис“ започна трудно срещата и загуби първия сет с 2:6. Във втората част Иванов навакса изоставане от 1:4 и 3:5, за да стигне до тайбрек. В него българинът изостана с 0:4, но спечели седем от следващите осем точки, за да изравни резултата в сетовете.

Иванов продължи да доминира и поведе с 2:0 в третия решителен сет, след което двубоят беше отложен за днес. При доиграването българинът нямаше никакви проблеми и затвори мача с категоричното 6:1.

Във втория кръг Иван Иванов ще играе по-късно днес срещу представителя на домакините Жоао Домингеш.