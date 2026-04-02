Иван Иванов с тежка загуба на турнир в Испания

Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира на клей в Реус (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. 17-годишият българин отстъпи с 2:6, 0:6 пред втория поставен в схемата Джефри Бланкано (Франция). Срещата продължи един час.

Преди този двубой Иванов беше записал серия от шест поредни победи, която му донесе и първата за титла за сезона миналата седмица на турнира от същия ранг в Тарагона (Испания).



Очаква се Иван Иванов де се завърне на корта следващата седмица на турнир в испанската столица Мадрид (Challenger 75).

В понеделник Иванов ще запише и рекордно класиране в ранглистата на АТР, където ще се изкачи до около 600-та позиция. Това ще стане факт, след като ще му бъдат добавени точките от титлата в Тарагона.



В надпреварата на двойки в Реус Леонид Шейнгезихт и Беноа Торк (Белгия) загубиха на полуфиналите с 5:7, 3:6 от вторите поставени Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела) за 77 минути игра.