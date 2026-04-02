Иван Иванов с тежка загуба на турнир в Испания

Станко Димов от Станко Димов
Българинът взе само два гейма срещу втория в схемата Джефри Бланкано.

Снимка: БТА
Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира на клей в Реус (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара. 17-годишият българин отстъпи с 2:6, 0:6 пред втория поставен в схемата Джефри Бланкано (Франция). Срещата продължи един час.

Преди този двубой Иванов беше записал серия от шест поредни победи, която му донесе и първата за титла за сезона миналата седмица на турнира от същия ранг в Тарагона (Испания).

Очаква се Иван Иванов де се завърне на корта следващата седмица на турнир в испанската столица Мадрид (Challenger 75).

В понеделник Иванов ще запише и рекордно класиране в ранглистата на АТР, където ще се изкачи до около 600-та позиция. Това ще стане факт, след като ще му бъдат добавени точките от титлата в Тарагона.

В надпреварата на двойки в Реус Леонид Шейнгезихт и Беноа Торк (Белгия) загубиха на полуфиналите с 5:7, 3:6 от вторите поставени Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела) за 77 минути игра.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Още от: Български тенис

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп"
Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема
Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп"
Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените
Александър Донски загуби финала на двойки на турнир в Менорка
Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хунин
Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
