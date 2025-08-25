Иван Иванов ще участва на „Чаланджър“ турнир в академията на Надал

Българският тенис талант Иван Иванов получи „уйалд кард“ за основната схема на турнир от сериите „Чаланджър 75“ в Манакор (Испания). Шампионът от юношеския Уимбълдън, който се подготвя в академията на Рафа Надал, ще играе на старта на надпреварата на твърди кортове срещу германеца Джъстин Енгел.



Енгел, 17-годишен, е 220-и в ранглистата на АТР. Двамата не са се срещали досега.



Това ще бъде четвърто участие за Иванов в основна схема на състезание от сериите „Чалънджър“, като той ще търси първи успех във веригата.