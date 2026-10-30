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Иван Джиджев е новият изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол

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Спорт
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Назначението му ще бъде утвърдено официално на първото заседание на новия Управителен съвет.

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Иван Джиджев е новият изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол. Той встъпва в длъжност от днес, 30 октомври, а назначението му ще бъде утвърдено официално на първото заседание на новия Управителен съвет.

Джиджев има над 30 години опит в управлението на спортни организации, инвестиционни проекти и частни компании. Професионалният му път започва в държавната администрация: в периода 1990–1992 година е съветник по въпросите на науката и висшето образование, младежта и спорта в Министерския съвет при правителствата на Андрей Луканов, Димитър Попов и Филип Димитров.

От 2004 до 2015 година е изпълнителен директор на "Велдер БГ" ЕАД, а от 2007 година управлява "Велдер Инженеринг" и "Велдер Консулт", които работят в областта на инвестиционните проекти и проектите с европейско финансиране. В периода 2014 – 2015 година е генерален директор на сръбската фабрика за стъкло в Парачин.

Джиджев е свързан със спорта от години. От 2006 до 2015 година е изпълнителен директор на "Универсиада" ЕАД, която стопанисва едноименната спортна зала в София. В периода 2009–2014 година е президент на БК "Левски", който с подкрепата на "Велдер" печели пет трофея, а Джиджев е и член на Управителния съвет на БФБ:

1 шампионска титла на България: 2014 (след успех над „Лукойл Академик“)

2 Купи на България: 2010, 2014

2 трофея в Балканската лига (BIBL): 2010, 2014

През 2014–2015 година е президент на ПФК "Ботев" (Пловдив). В труден за клуба период отговаря за неговото преструктуриране, за привличането на нови специалисти и за инвестиционните проекти, свързани със стадион "Христо Ботев".

От 2020 до 2025 година е изпълнителен директор на "СамЕлион" АД – инвестиционен проект за спортно-възстановителен център, медицински център и хотелски комплекс в Самоков, а след изграждането на комплекса е и негов управител. От 2025 година ръководи проекти в сферата на човешките ресурси в "Пал Рекрютмънт".

Иван Джиджев е завършил педагогика с втора специалност английска филология в СУ "Св. Климент Охридски", където е бил и докторант. Владее английски, руски, италиански и сръбски език. Бивш изпълнителен директор на Фондация "Софийски университет "Св. Климент Охридски" и бивш председател на настоятелството на НГДЕК "Константин Кирил Философ".

"Иван Джиджев се връща в структурата на федерацията, този път като изпълнителен директор. Той има опит в управлението както на спортни клубове, така и на големи бизнес проекти, и познава добре баскетболната среда у нас. Работили сме заедно в Левски и тогава постигнахме едни от най-големите успехи на клуба. Имам доверие в него и разчитам на него за модернизацията на българския баскетбол", коментира Константин Папазов, избран за президент на федерацията на Общото събрание на 5 октомври.

Сред основните задачи пред новия изпълнителен директор са въвеждането на съвременни управленски практики в администрацията на федерацията, дигитализацията, привличането на нови спонсори за националните отбори, развитието на националната програма за подрастващите, ръководена от Пини Гершон, вътрешните първенства, както и съвместната работа с бизнеса и местните власти за подобряване на спортната база в страната.

С изтичането на мандата на предишния Управителен съвет федерацията прекратява трудовоправните си отношения с досегашния изпълнителен директор Филип Виденов.

#Иван Джиджев #Филип Виденов #Българска федерация по баскетбол

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