БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Национални отбори
Запази

Младежкият национал започва футболната си кариера в Кипър, но винаги е искал да играе за България.

Иван Панков
Снимка: Български футболен съюз
Слушай новината

Дебютантът в състава на младежкия национален отбор на България Иван Панков призна, че не е стояла никаква дилема пред него дали да облече екипа на „лъвовете“.

Халфът е роден у нас, но още на 5 години заминава за Кипър заедно със своето семейство, където правят няколко опита да го убедят да вземе гражданство. В момента той е част от местния елитен Красава, където записа 9 мача дотук през кампанията. Панков застана пред обектива на Българския футболен съюз, за да разкаже повече за себе си и за кариерата му на острова на Афродита.

„Израснал съм в Кипър, от 5-годишен съм там с моите родители. Целият ми живот е бил в тази страна, там са приятелите ми, моите треньори. Позицията ми е „осмица“ и „шестица“, там се чувствам най-добре. Преди 2 години заиграх и като десен бек. Където се налага, там ще играя за националния отбор“, разказа халфът.

Панков разкри и за първия му разговор със селекционера Тодор Янчев.

„Преди седмица и половина се свързаха с мен. Точно бях получил червен картон…уча се от грешките, още съм млад. На следващия ден след мача ми се обади треньорът. Бях малко паднал емоционално. Това ми помогна да се вдигна. Бях категоричен, че искам да играя за България. В Кипър доста пъти са се опитвали да ме извикат, но бях сигурен, че не искам там“, допълни той.

Халфът, който отпразнува своя 20-и рожден ден по време на лагера, призна, че набързо е станал част от колектива, а първият, с който е станал и по-близък, е капитанът Асен Митков.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
2
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
3
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
4
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
5
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
6
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Български футбол

От българския национален отбор уважиха поклонението пред Стоян Йорданов
От българския национален отбор уважиха поклонението пред Стоян Йорданов
Тодор Янчев: Крайно време е младежкият национален отбор да се класира на голям форум Тодор Янчев: Крайно време е младежкият национален отбор да се класира на голям форум
Чете се за: 02:15 мин.
Георги Пеев: Националният отбор ще прогресира с Александър Димитров Георги Пеев: Националният отбор ще прогресира с Александър Димитров
Чете се за: 03:55 мин.
Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт" Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

След дерогацията: България няма допълнителни условия за изключението, каза енергийният министър
След дерогацията: България няма допълнителни условия за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо? Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо?
Чете се за: 12:07 мин.
По света
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ