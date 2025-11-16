Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

Дебютантът в състава на младежкия национален отбор на България Иван Панков призна, че не е стояла никаква дилема пред него дали да облече екипа на „лъвовете“.

Халфът е роден у нас, но още на 5 години заминава за Кипър заедно със своето семейство, където правят няколко опита да го убедят да вземе гражданство. В момента той е част от местния елитен Красава, където записа 9 мача дотук през кампанията. Панков застана пред обектива на Българския футболен съюз, за да разкаже повече за себе си и за кариерата му на острова на Афродита.

„Израснал съм в Кипър, от 5-годишен съм там с моите родители. Целият ми живот е бил в тази страна, там са приятелите ми, моите треньори. Позицията ми е „осмица“ и „шестица“, там се чувствам най-добре. Преди 2 години заиграх и като десен бек. Където се налага, там ще играя за националния отбор“, разказа халфът.

Панков разкри и за първия му разговор със селекционера Тодор Янчев.

„Преди седмица и половина се свързаха с мен. Точно бях получил червен картон…уча се от грешките, още съм млад. На следващия ден след мача ми се обади треньорът. Бях малко паднал емоционално. Това ми помогна да се вдигна. Бях категоричен, че искам да играя за България. В Кипър доста пъти са се опитвали да ме извикат, но бях сигурен, че не искам там“, допълни той.

Халфът, който отпразнува своя 20-и рожден ден по време на лагера, призна, че набързо е станал част от колектива, а първият, с който е станал и по-близък, е капитанът Асен Митков.