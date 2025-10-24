БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Пешев награди медалистите от световното първенство по сумо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Министърът на младежта и спорта връчи почетни плакети на заслужилите.

Иван Пешев награди медалистите от световното първенство по сумо
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетни плакети на медалистите от световното първенство по сумо.

На шампионата в Банкок (Тайланд) Симеон Станкович завоюва сребърен медал при 115-килограмовите, а Иван Благоев спечели бронзов медал в категория до 100 кг.

"Поздравявам ви за успешното представяне и завоюваните медали. Резултатите ви са доказателство за професионализъм, упоритост и отдаденост. Сигурен съм, че ви чакат още отличия от най-големите първенства", заяви министър Пешев.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Христо Христов и Николай Николов за приноса им към подготовката и успеха на националния отбор.

#Иван Пешев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
1
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
3
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
4
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
5
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа...
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
6
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Други спортове

Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.
Никълъс Николов си гарантира медал от еврошампионата по бокс за ученици Никълъс Николов си гарантира медал от еврошампионата по бокс за ученици
Чете се за: 00:35 мин.
Хари Лаврейсен спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта Хари Лаврейсен спечели рекордна 18-а световна титла в колоезденето на писта
Чете се за: 02:12 мин.
Йохен Хемлеб, който посвети живота си на една от най-големите мистерии в историята на алпинизма Йохен Хемлеб, който посвети живота си на една от най-големите мистерии в историята на алпинизма
Чете се за: 02:15 мин.
За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3 За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:22 мин.
Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ