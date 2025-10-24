Иван Пешев награди медалистите от световното първенство по сумо

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетни плакети на медалистите от световното първенство по сумо.

На шампионата в Банкок (Тайланд) Симеон Станкович завоюва сребърен медал при 115-килограмовите, а Иван Благоев спечели бронзов медал в категория до 100 кг.

"Поздравявам ви за успешното представяне и завоюваните медали. Резултатите ви са доказателство за професионализъм, упоритост и отдаденост. Сигурен съм, че ви чакат още отличия от най-големите първенства", заяви министър Пешев.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Христо Христов и Николай Николов за приноса им към подготовката и успеха на националния отбор.