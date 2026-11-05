Иван Пешев се обяви против 9,6 млн. евро за скейтборд състезания в София

Предложението Столична община да отдели до 9,6 млн. евро за придобиване на правата за домакинство на три международни състезания по скейтборд предизвика критики от страна на бившия министър на младежта и спорта и бивш общински съветник Иван Пешев. В своя позиция той постави под въпрос финансовата обосновка на проекта и заяви, че не го подкрепя в настоящия му вид.

Според предложението, внесено от кмета Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров, столицата трябва да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. и един турнир от Световната купа през 2029 г. Предвидената сума от 9,6 млн. евро е за придобиване на правата, като не включва всички разходи по организацията и необходимата спортна инфраструктура.

В позицията си Пешев изтъква, че очакваните приходи от спонсорство са само ориентировъчни и не са гарантирани. Според него общината поема конкретен финансов ангажимент срещу бъдещи ползи, чиято възвръщаемост все още не е доказана. Той подчертава, че олимпийският статут на скейтборда не е достатъчно основание за подобна инвестиция без ясна и публична финансова обосновка.

Като аргумент за размера на планирания разход Пешев посочва средствата, с които Министерството на младежта и спорта подпомага международни състезания и спортни организации. По думите му ведомството отделя годишно около 5 млн. евро за провеждането на 30–35 състезания от най-висок ранг, сред които през 2026 г. са европейските първенства по волейбол за мъже, бокс за мъже и жени и художествена гимнастика.



