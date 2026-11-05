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Иван Пешев се обяви против 9,6 млн. евро за скейтборд състезания в София

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Иван Пешев
Снимка: БТА
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Предложението Столична община да отдели до 9,6 млн. евро за придобиване на правата за домакинство на три международни състезания по скейтборд предизвика критики от страна на бившия министър на младежта и спорта и бивш общински съветник Иван Пешев. В своя позиция той постави под въпрос финансовата обосновка на проекта и заяви, че не го подкрепя в настоящия му вид.

Според предложението, внесено от кмета Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров, столицата трябва да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. и един турнир от Световната купа през 2029 г. Предвидената сума от 9,6 млн. евро е за придобиване на правата, като не включва всички разходи по организацията и необходимата спортна инфраструктура.

В позицията си Пешев изтъква, че очакваните приходи от спонсорство са само ориентировъчни и не са гарантирани. Според него общината поема конкретен финансов ангажимент срещу бъдещи ползи, чиято възвръщаемост все още не е доказана. Той подчертава, че олимпийският статут на скейтборда не е достатъчно основание за подобна инвестиция без ясна и публична финансова обосновка.

Като аргумент за размера на планирания разход Пешев посочва средствата, с които Министерството на младежта и спорта подпомага международни състезания и спортни организации. По думите му ведомството отделя годишно около 5 млн. евро за провеждането на 30–35 състезания от най-висок ранг, сред които през 2026 г. са европейските първенства по волейбол за мъже, бокс за мъже и жени и художествена гимнастика.


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#Иван Пешев

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