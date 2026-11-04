Олимпийското село в град Диамниадио е проект с фокус върху дългосрочната устойчивост и бъдещето

Новият и развиващ се град Диамниадио, разположен на около 35 километра източно от сенегалската столица Дакар, официално прие над 2700 млади спортни спортисти от над 200 държави и от отбора на бежанците в изграденото за Игрите Олимпийско село.

Проектът е реализиран с фокус върху дългосрочната устойчивост, като базата веднага ще бъде интегрирана в местната образователна инфраструктура. Първите дни от Младежките олимпийски игри обаче преминават под знака на засилен организационен натиск и извънредни мерки за сигурност.

За разлика от много предишни олимпийски проекти, които остават неизползвани след края на състезанията, комплексът в Диамниадио е проектиран с ясна визия за бъдещето. Олимпийското село с капацитет от около 3200 легла е изградено като част от мащабен университетски кампус. Жилищната зона включва шест изцяло нови и седем реновирани студентски общежития. Веднага след приключването на мащабния форум на 13 ноември, цялата база ще бъде официално предадена на местния университет за настаняване на студенти.

В непосредствена близост до селото се намира новият олимпийски стадион на Сенегал. Модерното съоръжение с капацитет от 55 000 места е дом на националния отбор по футбол на страната, а в рамките на Дакар 2026 приема състезанията по стрелба с лък.

Централно място в ежедневието на младите олимпийци заема зоната Athlete365. Тя е развита като интерактивно пространство за социализация, обмен на традиционни значки и изграждане на международни приятелства. Като част от образователната мисия на Младежките олимпийски игри, в зоната се провеждат ежедневни уъркшопове. Те са фокусирани върху кариерното развитие на спортистите, дигиталната безопасност и утвърждаването на олимпийските ценности.

Първите дни от Игрите преминаха под знака на сериозни усилия от страна на сенегалските домакини за овладяване на технически проблеми. В момента се извършват спешни довършителни работи по ВиК мрежата и електричеството, за да се отстранят повреди със запушени тоалетни и липса на климатизация в някои части на селото.

Паралелно с това, здравните власти в Сенегал и Международният олимпийски комитет (МОК) прилагат строги противоепидемични мерки. За сигурността и здравето на атлетите в лагера се грижи специализирана денонощна поликлиника, организирана съвместно от сенегалската служба за спешна помощ (SAMU) и медицинските екипи на МОК.

В селото има още стол, супермаркет, магазин за сувенири, банкови офиси и други сгради. То се охранява от жандармерията на Сенегал.

Извън олимпийските обекти на места инфраструктурата не е завършена. Например до "Дакар Арена" няма път с асфалт.

Огромен контраст се вижда между новите спортни съоръжения в Диамниадио и в столицата Дакар, където голяма част от населението живее доста бедно.

Според последните анализи на Световната банка и Програмата за развитие на ООН бедността в Сенегал е комплексен проблем, чиито корени се дължат на комбинация от географски, структурни, икономически и социални фактори.

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и ТУК.