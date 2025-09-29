Иван Пешев ще посрещне националите по волейбол в Истанбул с правителствения самолет

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Лъвовете" се очакват на родна земя след 10:15 часа на правителствения ВИП, съобщават от Министерството.

Иван Пешев
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще замине рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националите от отбора по волейбол на България. Тимът се завръща у дома след историческото си представяне на световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.

Националният отбор по волейбол записа едно от най-големите постижения в историята на българския спорт и ще бъде приветстван като истински шампион при завръщането си у дома.

Националите се очакват на родна земя след 10:15 часа на правителствения ВИП, съобщават от Министерството.

#министър Иван Пешев #Български национален отбор по волейбол за мъже

