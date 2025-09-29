БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Станев: Нека този изключителен успех да се използва правилно от държавата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Запази

Бившият разпределител на българския национален отбор по волейбол даде специално интервю за БТА след историческия успех на "лъвовете" във Филипините.

Иван Станев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Иван Станев е бивш разпределител на българския национален отбор по волейбол, част от тима, спечелил бронзови медали на Световната купа през 2007. Той е и спортен директор на волейболния Нефтохимик, а треньорът на бургазлии Франческо Кадеду бе дясна ръка на Джанлоренцо Бленджини по време на историческия успех на националния тим във Филипините и спечелването на сребърните медали.

"Първо, нека отбележим, че най-младият отбор на световното първенство игра финал. Дори само да бяха излезли от групата, това щеше да бъде голям успех за българските момчета, а те продължиха и победиха почти всички по пътя си. Щастлив съм за тях и сме оптимисти за следващите два-три олимпийски цикъла. Този отбор и това поколение тепърва започва да пише историята", каза Станев пред БТА.

"Ние се шегуваме с колеги тук, че пътят на този отбор тръгна от Бургас и участието в Лигата на нациите. Аз казах и в началото на лятото при срещата с кмета на града Димитър Николов, че за мен това е едно от най-талантливите поколения, които някога сме имали - във всяко отношение - техническо, физическо, тактическо, психическо. Тепърва ще се говори за тези момчета и ще се гордеем с тях", каза още общинският съветник в Бургас.

"Позитивното от финала срещу Италия е, че да започне да печели този отбор финали, трябва да загуби един или два. За самия мач мога да кажа, че Италия ни превъзхождаше само с начален удар. И не мога да кажа, че сме имали слабо посрещане, напротив, то бе на ниво през цялото първенство, просто сервисът на италианците в последния мач бе феноменален", сигурен е бившият волейболист, който бе и треньор на Нефтохимик преди година.

"Симеон Николов прави нещата на поста разпределител с лекота. Аз имам отдавна наблюдение върху Мони, още в последната година, когато играеше в Левски. Той е изключителен талант, роден да бъде разпределител. Може би му липсваше малко постоянство, но той много израсна под ръководството на Бленджини. Гледали сме Симеон и в американското първенство, там той много импровизираше. Сега е напълно отборен и отдаден играч. Сигурен съм, че в Русия ще разгърне още потенциала си. Той е феномен, няма какво друго да кажем. Мога да го сравня единствено с разпределителя на Италия Симоне Джанели, който започна в националния отбор също на много ранна възраст и правеше подобни неща с лекота", направи сравнение Станев.

"Всяка година нивото на българското първенство се вдига и силите са все по-изравнени. Няма как тази конкуренция да не вдига качеството. Преди години се знаеше преди първенството кой ще стане шампион, сега никой не може да го предвиди. В последните два сезона всичко се решава в последния кръг на плейофите. Искам да кажа и нещо много важно. Нека този финал и изключителен успех да се използва правилно от държавата. Нека използваме тази надигнала се вълна, да се хване момента и да се направи повече за инфраструктурата. Нека да имаме повече спонсори, но и политиците да използват момента за инвестиция в зали. Защото трябва да има къде да ги тренираме тези деца, които ще се запалят по спорта и ще стават бъдещи шампиони. Не може големи градове да нямат инфраструктура и условия за голям спорт. Говорим с колеги, че преди време, когато Сърбия стана олимпийски шампион във волейбола, използваха вълната и направиха много неща, не само във волейбола, но и като цяло в спорта. Построиха се много малки зали. Нека последваме този пример", призова Иван Станев.

#Иван Станев #Български национален отбор по волейбол за мъже

