Иван Станев: Нека този изключителен успех да се използва правилно от държавата

Иван Станев е бивш разпределител на българския национален отбор по волейбол, част от тима, спечелил бронзови медали на Световната купа през 2007. Той е и спортен директор на волейболния Нефтохимик, а треньорът на бургазлии Франческо Кадеду бе дясна ръка на Джанлоренцо Бленджини по време на историческия успех на националния тим във Филипините и спечелването на сребърните медали.

"Първо, нека отбележим, че най-младият отбор на световното първенство игра финал. Дори само да бяха излезли от групата, това щеше да бъде голям успех за българските момчета, а те продължиха и победиха почти всички по пътя си. Щастлив съм за тях и сме оптимисти за следващите два-три олимпийски цикъла. Този отбор и това поколение тепърва започва да пише историята", каза Станев пред БТА.

"Ние се шегуваме с колеги тук, че пътят на този отбор тръгна от Бургас и участието в Лигата на нациите. Аз казах и в началото на лятото при срещата с кмета на града Димитър Николов, че за мен това е едно от най-талантливите поколения, които някога сме имали - във всяко отношение - техническо, физическо, тактическо, психическо. Тепърва ще се говори за тези момчета и ще се гордеем с тях", каза още общинският съветник в Бургас.

"Позитивното от финала срещу Италия е, че да започне да печели този отбор финали, трябва да загуби един или два. За самия мач мога да кажа, че Италия ни превъзхождаше само с начален удар. И не мога да кажа, че сме имали слабо посрещане, напротив, то бе на ниво през цялото първенство, просто сервисът на италианците в последния мач бе феноменален", сигурен е бившият волейболист, който бе и треньор на Нефтохимик преди година.