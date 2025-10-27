Иван Стоянов: Имаме сили да се борим за титлата

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов очаквано остана доволен от гръмката победа с 5:4 над шампиона Лудогорец. Бившият ас на Сливен и ЦСКА сподели обаче, че е разочарован от отпускането в последния четвърт час, в който Лудогорец вкара три попадения.

„Радостно е, че взимаме трите точки, но е жалко, че пропуснахме да спечелим с по-голям резултат. Имаме сили да се борим за титлата, но трябва да останем здраво стъпили на земята и да продължаваме по същия начин. Идеята беше да сме по-агресивни, динамични, да искаме повече победата и това се получи. Показахме класа, но трябва да работим повече в защитен план“, коментира Иван Стоянов.

След победата ЦСКА 1948 събра на сметката си 29 точки, с три по-малко от лидера Левски.