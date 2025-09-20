БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Стоянов: Конкуренцията в тима ни е убийствена

Спорт
Страхотно изигран мач от нашия отбор, коментира треньорът на ЦСКА 1948.

Иван Стоянов: Конкуренцията в тима ни е убийствена
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Иван Стоянов отдаде шестата победа на ЦСКА 1948 в Първа лига на конкуренцията, която цари в тима. Отборът от Бистрица разгроми Локомотив Пловдив с 4:0 на стадион „Витоша“. Треньорът остана доволен от представянето на неговите играчи.

"Страхотно изигран мач от нашия отбор. Основата на всичко това е добрата подготовка и силните футболисти, с които разполагаме. Стараем се да радваме хората на стадионите и мисля, че се получава. Трябва да наблегнем над контрола на мачовете. Ще се опитаме да се подобрим и да преодоляваме миникризите, които получаваме във всеки един мач. Не е лесно да се справяме с кадровите проблеми, които ни преследват от началото на сезона. Искаме всеки футболист да играе всеки с колегата си до себе си, но във всеки един мач получаваме контузии. Радостното е, че във всеки един мач се намира кой да влезе и да замести контузените“, започна той.

"Марто Бойчев е много талантлив футболист. Той трябва да мисли за трансфер навън. Ние само можем да му помагаме и да се надяваме във всеки мач да се представя по начина, по който го направи днес.

"Конкуренцията в тима ни е убийствена и това е причината играч като Мамаду Диало да остане резерва. Той обаче показа, че е голям голмайстор и след влизането си вкара два гола. Ще се нуждаем от добро възстановяване до четвъртък за мача с Ботев Пловдив. Надявам се да изглеждаме по начина, по който го направихме във второто полувреме днес", завърши Стоянов.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА 1948 #Иван Стоянов

