Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

Изабелла Шиникова и Лидия Енчева с победи на единично в Брашов

от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

лидия енчева отпадна полуфиналите турнир сърбия
Снимка: БФ Тенис
Българските тенисистки Изабелла Шиникова и Лидия Енчева се класираха за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Шиникова победи със 7:6 (4), 6:3 партньорката си на двойки Нина Варгова (Словакия). Срещата продължи час и 54 минути. Във втория кръг Изабелла Шиникова ще играе срещу Рут Роура Явериас (Испания).

Лидия Енчева започна с успех с 6:2, 6:4 срещу осмата поставена Сапфо Сакелариди (Гърция). Двубоят продължи час и 51 минути. 19-годишната българка поведе с 4:0 и спечели лесно първия сет, а във втората част навакса ранен пробив пасив при 1:2 и стигна до обрат. Във втория кръг Енчева ще играе срещу победителката от мача между Елена Бертеа и София Лансере (Русия).

Квалификантката Валерия Гърневска загуби в първия кръг на основната схема с 3:6, 5:7 от шестата в схемата Илинка Амарией (Румъния) с 3:6, 5:7. 16-годишната Гърневска сервираше за втория сет при 5:4, но не се възползва и беше елиминирана. Преди този мач Валерия постигна три победи в пресявките, включително и над №239 в световната ранглиста Патрисия Тиг (Румъния).

Вчера Изабелла Шиникова, Лидия Енчева и Дария Великова се класираха за четвъртфиналите на двойки.

