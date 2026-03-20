Избери важното: БНТ с над 2000 минути безплатно ефирно време за идеите на кандидатите и информирания избор на зрителите

Българската национална телевизия дава старт на предизборната кампания на 20 март 2026 г., петък, с ясно послание – проверени факти, баланс и информиран избор. Обществената медия осигурява равнопоставен достъп до ефира за всички партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), като целта е зрителите да се запознаят с идеите на кандидатите и да направят информиран избор.

БНТ ще предостави над 2000 минути безплатно ефирно време по БНТ 1 и БНТ 2, голяма част от които – в праймтайма. Кампанията включва репортажи, интервюта, специални дебати в публицистичните формати, както и седмични диспути на живо всяка сряда от 21.00 ч. Всички дискусии ще бъдат с жестов превод, гарантирайки достъпност за всички зрители.

С екипите си в цялата страна БНТ ще представя ключовите политически, икономически и социални теми на разбираем език, залагайки на плурализъм, баланс и проверени факти. Според доклада на Института "Ройтерс" към Оксфордския университет за 2025 г. БНТ остава медията с най-високо обществено доверие в България – резултат от последователни професионални стандарти, които ще бъдат водещи и в тази кампания.

"Избори 2026: Избери важното" ще бъде активно отразявана и онлайн – в bntnews.bg и мобилното приложение BNT NEWS, където потребителите ще могат да следят всичко в реално време, включително чрез аудиострийм.

