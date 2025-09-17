БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От утре (18 септември) започва проектът „Избирам България – Компонент 1“, който дава шанс на българи в чужбина и хора с български корени да се върнат и да работят у нас. Бюджетът е 26 милиона лева, а парите идват от Европейския съюз.

Хората, които кандидатстват, могат да получат:

до 10 000 лв. за преместване на багаж и вещи;
над 400 лв. на месец за квартира (ако нямат жилище в града, където започват работа);
помощ за транспорт до работа за 12 месеца;
безплатни курсове по български език (за чужденци или членове на семействата им).
Важно е кандидатите да:

са живели поне 12 месеца в чужбина през последните 18 месеца, или
да са завършили обучение в чужбина през последната година.
Заявленията се подават само онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Социалният министър Гуцанов каза, че програмата няма просто да раздава пари – целта е хората да се върнат, да започнат работа и да останат в България.



