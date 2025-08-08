БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Издирван по разследване за отвличания се е предал в полицията

У нас
Той е задържан за срок до 72 часа

Издирван по разследване за отвличания с инициали Д.В. се е предал в Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщиха за БТА от Софийска градска прокуратура.

Той е задържан за 72 часа и предстои прокуратурата да прецени дали ще внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение.

Мъжът е свързан с разследването, по което са обвиняеми братята Митко и Радослав Лебешковски. На тях им се търси наказателна отговорност за отвличането на Ивайло Петров и Божидар Марков.

