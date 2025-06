Изключителна драма оформи четвъртфиналите на Мейджъра в Остин

Драма до последния момент и Counter Strike на най-високо ниво съпътстваха последния ден от груповата фаза на на най-големия турнир BLAST.tv Major 2025 в Остин. Станаха ясни имената на трите състава, които оформиха четвъртфиналите и това са MOUZ, The MongolZ и paiN. Legacy, G2 и Virtus.pro напускат надпреварата на 9-11 място.

Двубои от рунд №5:

2-2:

№49 Legacy - №2 MOUZ - 1:2 (13:4, 11:13, 10:13)

№5 The MongolZ - №7 G2 - 2:0 (13:6, 28:25)

№15 Virtus.pro - №23 paiN - 1:2 (9:13, 13:6, 11:13).

Денят започна с мача между сензацията Legacy и звездния състав на MOUZ. Европейският тим, който стартира Stage 3 с две загуби и бе на ръба на елиминация, преобърна съдбата си и намери място в плейофите на Мейджъра след трудна победа срещу огнените бразилци. №2 в ранглистата на създателите на играта Valve бе разгромен на собствената си карта - Ancient и изоставаше с 6:10 на избора на съперника - Inferno, но намери сили да форсира решаващата карта Nuke. MOUZ отново изглеждаше като втория по-добър отбор, а бразилците бяха на път да вземат нов престижен скалп при 9:3 в тяхна полза на полувремето. Напрежението обаче се оказа непреодолимо за неопитния състав, който загуби 10 от следващите 11 рунда и съответно отпадна от Мейджъра, за когото дори не се бе класирал.

Най-доброто от програмата тепърва предстоеше - The MongolZ и G2 сътвориха истинска класика, особено на Dust 2, която продължи над два часа и се състоеше от цели пет продължения. Монголците спечелиха безпроблемно избора си Ancient, но европейският им съперник нямаше да се даде без бой на собствения си избор. Dust 2 премина през редица обрати, като и двата тима имаха шанс да сложат край много по-рано преди 53-ия рунд. Разликата направи Азбаяр "Senzu" Мунхболд, който подобри рекорда за най-много убийства в редовното време на Мейджър надпревара - 36 в 24 рунда, и завърши Dust 2 с внушителните 56, за да осигури второ поредно класиране за плейофите на най-престижния турнир в календара на Counter Strike за The MongolZ.

