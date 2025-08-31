Изкуственият интелект и пазарът на труда

Изкуственият интелект (ИИ) вече променя сериозно пазара на труда в САЩ – и най-потърпевши са младите хора. Това показва проучване на Станфордския университет, цитирано от ДПА .

Според данните, младите програмисти (22–25 г.) са най-засегнати – техните работни места са намалели с около 20% от края на 2022 г. За сравнение, за всички млади хора на същата възраст спадът е около 6%. В същото време в индустрии, където ИИ почти не се ползва, има дори ръст от 9%.

Не само програмистите усещат промяната – кол центровете и работата с клиенти също са сред най-ударените. Там ИИ спокойно може да замести човек за част от задачите.

Интересното е, че по-възрастните работници всъщност се справят по-добре. Изследователите смятат, че макар ИИ да може да „копира“ знания от учебници или курсове, той все още не може да репликира годините опит на един човек в реалната работа.

Секторите, където ИИ е помощник, а не заместител – като здравеопазването – дори бележат растеж и наемане на повече хора от всички възрасти.

Проучването е направено на база данни от милиони служители в САЩ, но учените напомнят, че и други фактори (като последиците от пандемията и икономическите условия) също са повлияли на пазара на труда.





