"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

Изкуственият интелект създава живот

Чете се за: 01:42 мин.
Деца
Изкуствено проектирани вируси успяват да унищожават вредни бактерии

правила изкуствен интелект
Слушай новината


Учени от Станфорд направиха нещо, което звучи като от научнофантастичен филм – използваха изкуствен интелект, за да създадат вируси, които атакуват бактерията E.coli. Това е първият път, когато компютърни модели успяват да изградят цели геноми, а не само парчета ДНК или отделни протеини. Учените смятат, че така може да се стигне до нови лечения срещу опасни бактерии.

Учените от Станфорд използвали два модела – Evo 1 и Evo 2, които били обучени върху милиони вирусни геноми. После ги донастроили така, че да създават нови вируси, насочени специално към E.coli – бактерии, които често са устойчиви на антибиотици.

Изкуственият интелект генерирал хиляди възможни варианти, а изследователите ги свели до 302 най-обещаващи. След синтез и тестове в лабораторията, 16 от тях успели да заразят и убият E.coli.

Още по-впечатляващо – комбинация от новите вируси успяла да порази три различни щама на E.coli, с което надминала възможностите на досегашния вирус phi X 174. Според изследователите следващата голяма стъпка може да е още по-смела – създаване на живи организми с помощта на изкуствен интелект, с цел да се разработят нови лекарства, по-ефективни терапии и полезни микроби, които да помагат срещу болести.

Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
Велико Търново отбеляза Деня на независимостта с тържествена заря-проверка
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Откриха втора луна: Мистериозният спътник на Земята
Откриха втора луна: Мистериозният спътник на Земята
Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море
Чете се за: 01:12 мин.
Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън
Чете се за: 01:20 мин.
Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака
Чете се за: 00:55 мин.
Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия
Чете се за: 01:07 мин.
Стачки и протести във Франция Стачки и протести във Франция

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
МВФ препоръча страната ни да премине от плосък към прогресивен данък
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
