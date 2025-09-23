Изкуственият интелект създава живот



Учени от Станфорд направиха нещо, което звучи като от научнофантастичен филм – използваха изкуствен интелект, за да създадат вируси, които атакуват бактерията E.coli. Това е първият път, когато компютърни модели успяват да изградят цели геноми, а не само парчета ДНК или отделни протеини. Учените смятат, че така може да се стигне до нови лечения срещу опасни бактерии.

Учените от Станфорд използвали два модела – Evo 1 и Evo 2, които били обучени върху милиони вирусни геноми. После ги донастроили така, че да създават нови вируси, насочени специално към E.coli – бактерии, които често са устойчиви на антибиотици.

Изкуственият интелект генерирал хиляди възможни варианти, а изследователите ги свели до 302 най-обещаващи. След синтез и тестове в лабораторията, 16 от тях успели да заразят и убият E.coli.

Още по-впечатляващо – комбинация от новите вируси успяла да порази три различни щама на E.coli, с което надминала възможностите на досегашния вирус phi X 174. Според изследователите следващата голяма стъпка може да е още по-смела – създаване на живи организми с помощта на изкуствен интелект, с цел да се разработят нови лекарства, по-ефективни терапии и полезни микроби, които да помагат срещу болести.