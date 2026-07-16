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Изложба съживява жителите на римски град чрез реконструкции на лицата им (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:45 мин.
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Ковач, коняр, войник, роб: лицата и историите на тези и други жители на древен римски град в съвременна Унгария са възкресени с удивителна точност в рамките на нова изложба в Будапеща, пише Асошиейтед прес.

Изложбата, която ще продължи до 31 октомври, представя изключително подробни реконструкции на лицата, изработени въз основа на над дузина черепа, открити в древния град Аквинкум – някога оживено римско селище на дунавската граница на империята.

Посетителите на музея „Аквинкум“ се срещат лице в лице с хиперреалистични модели на хора от римската епоха, всеки от които е изработен с помощта на ДНК-анализ и други методи от археологията и антропологията, за да се определи как са изглеждали тези хора приживе преди близо 2000 години.

„Нашата основна цел беше да приближим тези хора към днешната публика“, каза Лорант Вас, археолог и един от кураторите на изложбата.

Заглавието на изложбата „Някога бяхме като вас“ се опитва да отговори на въпроси за обикновените хора в древните общества: Как са изглеждали? Какви са били имената им? Каква е била съдбата им?

Експертите от музея „Аквинкум“ използват ДНК-анализ на намерените кости, за да установят цвета на кожата, косата и очите, както и дали човекът е имал лунички. Формата, плътността и други характеристики на черепа разкриват подробности за структурата на лицето, както и за възрастта на човека и дали е имал наранявания или е страдал от някакви заболявания.

Въз основа на тези открития кураторите измислят имена, професии и биографични истории за всяко от реконструираните лица, вдъхвайки им нов живот.

Петер Вамос, друг от кураторите на изложбата, поясни, че измислените подробности са „основани на автентични исторически факти“, както и на информация, събрана от анализа на черепите, които са изложени под реконструкциите.

„Опитахме се да включим всичко, което антропологията и генетичните изследвания могат да ни разкажат за историята на живота им“, каза той.

Един от героите, строителен работник, когото са нарекли Респектус, е описан като човек, който си изкарвал прехраната в Аквинкум, като е измазвал стени и е цепел каменни блокове. В изложбата се посочва, че работата е оставила следи върху костите му, а при сбиване, предизвикано от употреба на алкохол в местна таверна, носът му е бил счупен и един от зъбите му – избит.

Историята и социалният статус на Респектус са типични за много от изобразените жители на Аквинкум. Вас добави, че според проучванията костите на почти всички индивиди показват „доста висока степен“ на възпаление.

„Те са се занимавали с физически труд, а в много случаи са били изложени на глад за определен период от време“, каза той.

От 16-те реконструкции шест са силиконови отливки, към които прецизно са добавени реалистична коса, облекло и бижута.

Друга ценна информация, която ДНК може да разкрие, е етническият произход на човека – нещо, което хвърля светлина върху разнообразното население на Аквинкум.

Анализите показват наличието не само на хора с произход от сърцето на империята в днешна Италия, но и на хора от далечни места като днешна Шотландия и Сирия, както и на членове на номадски племена от евразийските степи.

Сред жителите на Аквинкум са били и келти, които са обитавали региона през желязната епоха преди римското заселване.

Снимки: БТА

Заглавието на изложбата „подсказва, че те са били като нас днес. Имали са същите професии, същите проблеми“, каза Вас.

„Може би са имали различни условия на живот, различен социален статус, но хората си остават хора“, каза той. „Не мисля, че това се е променило много през хилядолетията.“

#римски град #реконструкции #изложба

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