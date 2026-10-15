Изложба в Норич ще покаже средновековни предмети, свързани с историята на Гоблена от Байо

21 средновековни предмета, свързани с епохата на Нормандското завоевание, ще бъдат представени в изложба в Музея и художествената галерия на замъка Норич, съобщава Би Би Си. Експонатите са предоставени от лондонската колекция „Уайвърн“, а някои от тях ще бъдат показани пред публика за първи път.

Сред акцентите в изложбата е рядка кутия за реликви от позлатено сребро, подобна на съдовете, върху които според изображенията на Гоблена от Байо английският крал Харолд полага клетва пред Уилям, херцог на Нормандия.

„На Гоблена от Байо виждаме как крал Харолд полага клетва върху кутии с реликви, а ние разполагаме с такава кутия, която действително датира от същата епоха“, отбелязва кураторът на експозицията Тим Пестел.

По думите на д-р Сузана Кингуил, директор на Изследователския институт „Уайвърн“, целта на експозицията е да представи богатството и сложността на света, в който са били създадени тези произведения.

Изложбата се организира на фона на засиления интерес към Гоблена от Байо, свързан с неговото излагане в Британския музей. Тя е част от поредица събития във Великобритания, посветени на гоблена и историята на Нормандското завоевание.

Гобленът от Байо представя събитията, довели до завладяването на Англия от Уилям Завоевателя през 1066 г. Сред ключовите сцени е клетвата на Харолд, който обещава да подкрепи претенциите на нормандския владетел към английския престол. Според изображението Харолд полага ръце върху две кутии с реликви - съдове, в които се съхранявали мощи на светци. По-късно той сам предявява претенции към престола, което допринася за военния поход на Уилям към Англия.

Нормандското завоевание води до дълбоки промени в английското общество, език и култура, включително в изкуството и архитектурата. Преди 1066 г. Англия поддържа тесни връзки със Скандинавия, докато след завоеванието културните ѝ ориентири се насочват все повече към Франция и нормандския свят, отбелязва Пестел.

Колекцията „Уайвърн“ включва около 3000 предмета и е известна със средновековните си скулптури, метални изделия и произведения от слонова кост. Металните предмети от този период са сравнително редки, тъй като често са били претопявани, за да бъдат използвани повторно.

Сред експонатите е бронзов свещник с изображение на коленичил младеж, висок около 13,5 сантиметра. В изложбата ще бъдат показани още една от най-ранните известни изправени скулптури на Дева Мария с Младенеца, създадена приблизително по времето на битката при Хейстингс през 1066 г., както и богато резбован ловен рог от слонова кост.

Посетителите ще могат да видят и „Гоблена на приятелите от Норич“ - бродерия с дължина 19 метра, която разказва историята на две въстания в Източна Англия срещу Уилям Завоевателя. От 12 ноември до 10 януари ще бъдат изложени и рядко показвани гипсови отливки с ръчно рисувани детайли от Гоблена от Байо, изработени през XIX век.

Експозицията е част от подготовката за Европейската година на норманите през 2027 г., когато ще бъде отбелязана 1000-годишнината от рождението на Уилям Завоевателя, допълва Би Би Си.