Изпълнителният комитет на БФС създава работна група за промените в Закона за спорта

Изпълнителният комитет взе решение за създаването на работна група, която да изготви официална позиция на Българския футболен съюз относно необходимите законодателни промени в сферата на спорта. Това се случи на днешното редовно заседание на управляващия орган, което се проведе в Национална футболна база „Бояна“. На същото събиране бяха разгледани и приети и други решения, свързани с дейността на централата.

Членовете на Изпълкома утвърдиха правилниците за организацията и дейността на постоянните комисии на БФС, а в рамките на заседанието се прие годишния финансов отчет на Българския футболен съюз за 2025 г. Одобрени бяха също годишният финансов отчет за 2025 г. на Национална футболна база „Бояна“ , както и докладът на независимия одитор.