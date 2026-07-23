Изпълнителният комитет на БФС създава работна група за промените в Закона за спорта

Това се случи на днешното редовно заседание на управляващия орган.
Изпълнителният комитет взе решение за създаването на работна група, която да изготви официална позиция на Българския футболен съюз относно необходимите законодателни промени в сферата на спорта. Това се случи на днешното редовно заседание на управляващия орган, което се проведе в Национална футболна база „Бояна“. На същото събиране бяха разгледани и приети и други решения, свързани с дейността на централата.
Членовете на Изпълкома утвърдиха правилниците за организацията и дейността на постоянните комисии на БФС, а в рамките на заседанието се прие годишния финансов отчет на Българския футболен съюз за 2025 г. Одобрени бяха също годишният финансов отчет за 2025 г. на Национална футболна база „Бояна“ , както и докладът на независимия одитор.