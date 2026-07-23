БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Чете се за: 01:52 мин.
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на...
Чете се за: 01:12 мин.
Домашен любимец по неволя: Ранен щъркел има нужда от...
Чете се за: 02:52 мин.
Повдигат четири обвинения на Асен Симеонов, най-тежкото е...
Чете се за: 01:37 мин.
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции...
Чете се за: 02:12 мин.
Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните...
Чете се за: 02:10 мин.
Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
Чете се за: 00:40 мин.
"Видимо е добре, щастливи сме" – разказ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нападателят на Левски Радослав Кирилов е претърпял успешна артроскопска операция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Очаква се крайният нападател на "сините" да отсъства от терените поне два месеца, колкото ще продължи възстановяването му.

Нападателят на Левски Радослав Кирилов е претърпял успешна артроскопска операция
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нападателят Радослав Кирилов е претърпял успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия.

Интервенцията е преминала по план и без усложнения.

Футболистът ще започне индивидуална програма за следоперативно възстановяване и рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на клуба, като завръщането му към тренировъчен процес ще се осъществява поетапно съобразно медицинските критерии и хода на възстановяването.

„Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Радослав Кирилов“, написаха от клуба.

Очаква се крайният нападател на "сините" да отсъства от терените поне два месеца, колкото ще продължи възстановяването му.

#Радослав Кирилов #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан
1
След близо месец издирване: Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът...
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
2
Откриха 11-годишната Наталия, има задържан за изчезването ѝ
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
4
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора
5
Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
6
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Български футбол

Изпълнителният комитет на БФС създава работна група за промените в Закона за спорта
Изпълнителният комитет на БФС създава работна група за промените в Закона за спорта
Аржентинецът Франсиско Политино напуска Локомотив Пд Аржентинецът Франсиско Политино напуска Локомотив Пд
Чете се за: 00:30 мин.
Берое подписа с 25-годишния аржентинец с италиански паспорт Джулиано Бертино Берое подписа с 25-годишния аржентинец с италиански паспорт Джулиано Бертино
Чете се за: 01:10 мин.
ЦСКА гостува на Карабах в Баку в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА гостува на Карабах в Баку в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа
Чете се за: 02:02 мин.
Лудогорец започва европейския си поход с тежко гостуване на Апоел Тел Авив Лудогорец започва европейския си поход с тежко гостуване на Апоел Тел Авив
Чете се за: 04:12 мин.
Антонио Муньос: Липсваше ни късмет Антонио Муньос: Липсваше ни късмет
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
След близо месец в неизвестност: Как е открита 11-годишната Наталия, отвлечена от пастрока си (ОБЗОР) След близо месец в неизвестност: Как е открита 11-годишната Наталия, отвлечена от пастрока си (ОБЗОР)
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция" Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в Съдебната палата в Добрич Жертви на телефонни измамници получиха обратно парите си в Съдебната палата в Добрич
Чете се за: 01:32 мин.
Регионални
Протест на работещите в Спешна помощ в Югозападна България (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 влезе за окончателно обсъждане в...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Пожарът в Асеновград: Има ли замърсяване на въздуха в района?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ