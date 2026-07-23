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Берое подписа с 25-годишния аржентинец с италиански паспорт Джулиано Бертино

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Спорт
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Роденото в Буенос Айрес крило идва от четвъртодивизионния испански Поререс, а почти цялата му кариера до момента преминава именно в Испания

Берое подписа с 25-годишния аржентинец с италиански паспорт Джулиано Бертино
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Берое обяви привличането на пореден нов футболист, а това става непосредствено преди старта на новия сезон във Втора лига. Става въпрос за 25-годишния аржентинец с италиански паспорт Джулиано Бертино. Роденото в Буенос Айрес крило идва от четвъртодивизионния испански Поререс, а почти цялата му кариера до момента преминава именно в Испания. Бертино е носил още екипите на втория състав на Логронес, Талавера, Естепона, Форментера, Компостела и Теруел.

„С удоволствие обявяваме подписването на договор с Джулиано Бертино в ПФК Берое“, обявиха с публикация в социалните мрежи от старозагорския клуб.

Той е на 25 години и е дясно крило. Бертино е играл за няколко испански клуба, сред които и Компостела, отличавайки се със солиден брой голове и асистенции.

Продължаваме да изграждаме конкурентен отбор, за да постигнем целите си“, написаха от Берое на своя профил в социалните мрежи.

#Джулиано Бертино #ПФК Берое Стара Загора

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