Берое подписа с 25-годишния аржентинец с италиански паспорт Джулиано Бертино

Берое обяви привличането на пореден нов футболист, а това става непосредствено преди старта на новия сезон във Втора лига. Става въпрос за 25-годишния аржентинец с италиански паспорт Джулиано Бертино. Роденото в Буенос Айрес крило идва от четвъртодивизионния испански Поререс, а почти цялата му кариера до момента преминава именно в Испания. Бертино е носил още екипите на втория състав на Логронес, Талавера, Естепона, Форментера, Компостела и Теруел.

„С удоволствие обявяваме подписването на договор с Джулиано Бертино в ПФК Берое“, обявиха с публикация в социалните мрежи от старозагорския клуб.

Той е на 25 години и е дясно крило. Бертино е играл за няколко испански клуба, сред които и Компостела, отличавайки се със солиден брой голове и асистенции.

Продължаваме да изграждаме конкурентен отбор, за да постигнем целите си“, написаха от Берое на своя профил в социалните мрежи.