Изтеглени са близо 93% от левовите банкноти и монети

Към днешна дата са изтеглени 92.52% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на Българската народна банка остават 2.3 млрд. лева в банкноти и монети, съобщиха от финансовата институция.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност над 8.4 млрд. евро и осигуряват нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в страната, припомнят от БНБ.