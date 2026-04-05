Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“

від БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Първа ракета на тима ни е 19-годишната Елизара Янева.

Магдалена Малеева Михаил Атанасов
Снимка: БТА
България ще бъде в една група с отборите на Република Северна Македония, Мароко, Египет и Република Южна Африка на турнира от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп". Това отреди тегленият днес жребий за надпреварата, която ще се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина) от 6 до 11 април.

Първа ракета на тима ни е 19-годишната Елизара Янева (№236 в световната ранглиста). Останалите три избранички са Денислава Глушкова (№384, 22 г.), Лидия Енчева (№488, 19 г.) и Росица Денчева (№511, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор на тима е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.

Отборите са разпределени в две групи по пет.

България е водач в предварителна група B. Група А е съставена от отборите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

