Джак Дрейпър приключи сезона заради контузия

Първата ракета на Великобритания Джак Дрейпър няма да довърши сезон 2025. Дрейпър стартира на US Open с победа над аржентинския квалификант Федерико Агустин Гомес, но бе принуден да се откаже преди мача си от втория кръг с белгиеца Зизу Бергс заради контузия.

Поне от "Уимбълдън" насам, когато също отпадна във втория кръг, Дрейпър има проблем със сервиращата лява ръка.

Той завършва сезона си с баланс от 30 победи и 9 загуби.

"За съжаление контузията в ръката ми изисква почивка. Това означава, че ще пропусна останалата част от 2025 година. Много ми е трудно да го приема, тъй като тази година изградих невероятен импулс и направих страхотни неща. Въпреки това, преживял съм това и преди, и винаги се връщам по-силен, тъй като съм много мотивиран да реализирам потенциала си като играч“, каза британският тенисист, който от понеделник е номер 7 в световната ранглиста.

През март той спечели най-голямата титла в кариерата си на Мастърса в Индиън, побеждавайки Холгер Руне с 6:2, 6:2. Британецът достигна до финала на Мастърса в Мадрид, където загуби от Каспер Рууд и до финала на Откритото първенство на Доха, когато отстъпи пред Андрей Рубльов. През май Дрейпър за първи път влезе в Топ 5 в света.