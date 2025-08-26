БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 01:22 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ

Спорт
Британецът започна турнира с победа над квалификанта Федерико Гомес.

Джак Дрейпър
Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство по тенис на САЩ. Поставеният под номер 5 британец победи с 6:4, 7:5, 6:7 (7), 6:2 квалификанта Федерико Гомес.

Полуфиналистът в Ню Йорк от 2024 година играе за първи път след Уимбълдън заради контузия на ръката. 23-годишният Дрейпър допусна колебания в двубоя, но в четвъртия сет беше категоричен в превъзходството си срещу аржентинеца, постигайки два пробива.

Британаският тенисист демонстрира добър начален удар и приключи срещата за малко над три часа. Аржентинецът спаси един мачбол при свой сервис в тайбрека на третия сет

"Не беше най-силното ми представяне, но това се дължи и на моя противник, който показа невероятна игра. Надявам се да се подобря в хода на турнира. Радвам се, че отново съм на корта, защото не бях сигурен, че ще мога да играя тук", заяви Дрейпър, цитиран от официалния сайт на АТР.

В следващия кръг британецът ще се изправи срещу Зизу Бергс. Белгиецът победи с 6:3, 6:4, 6:3 Цян Чжунсин от Тайван.

Камерън Нори (Великобритания) също продължава във втория кръг след успех със 7:5, 6:4 в първите два сета срещу представителя на домакините Себастиан Корда, който прекрати участието си веднага след това заради контузия.

Бразилецът Жоао Фонсека направи 51 печеливши удара и победи със 7:6, (3), 7:6 (5), 6:3 Миомир Кецманович от Сърбия.

#US Open 2025 #Джак Дрейпър

