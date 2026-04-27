Джак Грийлиш бе забелязан да спи пиян в бар в Манчестър

Английският национал Джак Грийлиш отново попадна във фокуса на британските медии, след като беше изловен да спи в бар в Манчестър, очевидно в нетрезво състояние.

Според очевидци, футболистът на Евертън, който се възстановява от контузия, пристигнал в заведението в следобедните часове. Само час по-късно той вече бил дълбоко заспал на маса, заобиколен от празни чаши и бутилки.

„Приятелите му се опитваха да го събудят, но очевидно алкохолът бързо му е повлиял“, разказва един от присъстващите.

Инцидентът идва в неподходящ момент за 30-годишния Грийлиш, който е под наем в Евертън от Манчестър Сити. Футболистът се възстановява от сериозна операция на крака, заради която ще пропусне останалата част от сезона. Още по-болезнено е, че той определено загуби всякакъв шанс за място в националния отбор на Англия на предстоящото световно първенство.