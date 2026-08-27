БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българин остава в неизвестност след бедствието между...
Чете се за: 00:25 мин.
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в...
Чете се за: 02:25 мин.
Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в...
Чете се за: 01:42 мин.
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джак Грийлиш е готов да се върне в Евертън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Бившият английски национал ще напусне Ман Сити в близките дни.

Джак Грийлиш
Снимка: БТА
Слушай новината

Евертън е предпочитаната дестинация за бившия английски национал Джак Грийлиш, в случай че полузащитникът напусне Манчестър Сити до края на трансферния прозорец.

"Карамелите" продължават да преговарят за нова сделка за 30-годишния англичанин, който прекара миналия сезон като преотстъпен в "синята" половина на град Ливърпул. Според медиите на Острова е възможно както ново преминаване под наем в Евертън, така и постоянен трансфер.

Грийлиш е в последния сезон от шестгодишния си договор със Сити, подписан през лятото на 2021 година, и по всяка вероятност ще напусне състава на Енцо Мареска след настоящата кампания.

Други отбори, които проявяват интерес към плеймейкъра, включват Съндърланд и родния му клуб Астън Вила.

#Джак Грийлиш #Евертън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
1
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
2
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето
3
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите...
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
4
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от...
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал
5
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Почина Ратко Младич
6
Почина Ратко Младич

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Проливни дъждове и в сряда
4
Проливни дъждове и в сряда
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Европейски футбол

УЕФА предприема съдебни действия срещу ФИФА и Инфантино
УЕФА предприема съдебни действия срещу ФИФА и Инфантино
Барселона обвърза Доминик Ливакович за дълго време Барселона обвърза Доминик Ливакович за дълго време
Чете се за: 01:25 мин.
Анджело Мартино се завръща в групата на ЦСКА срещу ОФИ Крит Анджело Мартино се завръща в групата на ЦСКА срещу ОФИ Крит
Чете се за: 01:12 мин.
Нотингам финализира привлчиането на Лиъм Делап Нотингам финализира привлчиането на Лиъм Делап
Чете се за: 01:45 мин.
Джамал Мусиала пропуска старта на сезона в Бундеслигата Джамал Мусиала пропуска старта на сезона в Бундеслигата
Чете се за: 02:20 мин.
Собственикът на Левски финансира придобиването на четвъртодивизионен клуб Собственикът на Левски финансира придобиването на четвъртодивизионен клуб
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Българин остава в неизвестност след бедствието между Непал и Тибет
Българин остава в неизвестност след бедствието между Непал и Тибет
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“ Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Почина Ратко Младич Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Простреляха мотоциклетист в Русенско
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Овладян е пожарът в Асеновград: На място остават 6 пожарни екипа
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пожар в Асеновград: 9 екипа работят за овладяване на огъня
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Акция за наркотици в Пловдив: Иззети са 42 пакета желирани бонбони...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ