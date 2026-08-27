Джак Грийлиш е готов да се върне в Евертън

Евертън е предпочитаната дестинация за бившия английски национал Джак Грийлиш, в случай че полузащитникът напусне Манчестър Сити до края на трансферния прозорец.

"Карамелите" продължават да преговарят за нова сделка за 30-годишния англичанин, който прекара миналия сезон като преотстъпен в "синята" половина на град Ливърпул. Според медиите на Острова е възможно както ново преминаване под наем в Евертън, така и постоянен трансфер.

Грийлиш е в последния сезон от шестгодишния си договор със Сити, подписан през лятото на 2021 година, и по всяка вероятност ще напусне състава на Енцо Мареска след настоящата кампания.

Други отбори, които проявяват интерес към плеймейкъра, включват Съндърланд и родния му клуб Астън Вила.