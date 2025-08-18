Джани Инфантино осъди расистките обиди на мачове от Купата на Германия този уикенд

Президентът на ФИФА Джани Инфантино определи като "недопустими" расистките обиди по време на два мача в турнира за Купата на Германия през уикенда и призова организаторите и съдебните институции да реагират, предаде АФП.

"Ужасяващо е да видим за втори път в последните дни расистки обиди на футболни мачове", написа той в писмо до германските медии.

Мачовете от 1/32-финалите на турнира между Локомотив Лайпциг (4 дивизия) и Шалке 04 (2 дивизия), както и между Стансдорф (5 дивизия) и Кайзерслаутерн (2 дивизия) бяха белязани от "недопустими инциденти", според президента на световната футболна централа.

Първият мач бе прекъснат, след като "нападателят на Шалке Кристофър Антви-Аджей стана жертва на расистки обиди". Националът на Гана съобщи за обидите на четвъртия рефер, като срещата бе подновена след петминутно прекъсване.

Вторият двубой, игран на стадион "Карл-Либкнех" в Постдам, също бе белязан от расистки атаки към футболист на гостуващия тим.