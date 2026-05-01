Джани Инфантино ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че планира да се кандидатира за четвърти мандат начело на световната футболна централа.

Новината обяви самият той малко преди края на Конгреса на ФИФА във Ванкувър.

Изборът на нов президент на ФИФА, който да управлява световния футбол в периода 2027-2031 година, ще бъде направен по време на следващия Конгрес в Мароко.

По-рано този месец Южноамериканската футболна конфедерация обяви, че ще подкрепи 56-годишния швейцарец за нов мандат, ако той реши да се кандидатира за такъв.