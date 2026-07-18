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Джани Инфантино: Световното първенство обедини света

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Спорт
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Президентът на ФИФА определи Мондиал 2026 като голям успех и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за подкрепата при организацията на турнира

Джани Инфантино: Световното първенство обедини света
Снимка: AP Photo
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино определи Световното първенство по футбол през 2026 година като огромен успех, подчертавайки, че турнирът е изпълнил основната си цел – да обедини хората по целия свят.

По време на събитие в Ню Йорк, на което присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, Инфантино посочи рекордната посещаемост, пълните стадиони и високия телевизионен интерес като доказателство за успеха на първото световно първенство с участието на 48 отбора.

"Американската мечта, господин президент, се превърна в реалност. Обединихме света“, заяви Инфантино, обръщайки се към Тръмп. Президентът на ФИФА благодари на държавния глава на САЩ за подкрепата при организацията на турнира, като подчерта, че без нея шампионатът нямаше да бъде „толкова невероятен успех“.

От своя страна Доналд Тръмп определи Мондиал 2026 като „едно от най-великите спортни събития в историята“ и пожела успех на Испания и Аржентина преди неделния финал.

По-рано през деня Инфантино говори и в централата на ООН в рамките на форум, посветен на психичното здраве на младите хора. Той определи футбола като универсален език, който преодолява културни, политически и езикови различия.

"След два дни ще разберем дали Испания или Аржентина ще стане световен шампион. Но още сега знаем, че футболът не е просто най-популярният спорт в света, а универсален език, който събира хората“, каза още Инфантино.

Мондиал 2026 се провежда в САЩ, Канада и Мексико и е най-мащабният в историята с 48 участващи национални отбора и общо 104 мача. До момента турнирът е привлякъл близо 6,7 милиона зрители по трибуните, което е нов рекорд за световни първенства.

В неделя предстои финалът на шампионата, в който Испания и Аржентина ще определят новия световен шампион.

#Доналд Тръмп президент #Мондиал 2026 #Джани Инфантино

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