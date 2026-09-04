Джанлоренцо Бленджини: Да играем пред родна публика не е напрежение, а гордост

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини приема като допълнителна мотивация възможността тимът да играе пред родна публика на Евроволей 2026. Италианският специалист е доволен от подготовката и смята, че отборът е направил още една крачка напред след сребърните медали от световното първенство през 2025 година във Филипините.

"В момента сме по-добре от миналата седмица, когато имахме някои проблеми. Всички състезатели са напреднали още в сравнение с миналата година. Имаме повече дълбочина в състава и това ме радва“, коментира Бленджини пред репортери.

Силното представяне на Мондиал 2025 закономерно повиши очакванията към националния тим. Според селекционера обаче подкрепата от трибуните в София не трябва да бъде възприемана като допълнителна тежест за неговите играчи.

"След резултатите на световното първенство очакванията са доста по-големи. Това, че играем пред родна публика, също има значение. Някои казват, че това е напрежение, но това е гордост“, категоричен беше италианецът.

Бленджини не скри, че пред България стои сериозно предизвикателство. Той определи групата на „трикольорите“ като много тежка и подчерта, че още в първия двубой от елиминационната фаза националите могат да се изправят срещу съперник от висока класа.

"Чака ни тежко първенство. Групата ни е много тежка. Още на осминафиналите ще срещнем класен съперник. Ще ни бъде доста трудно, но нямаме търпение да започнем“, заяви селекционерът.

Едно от предимствата, на които Бленджини ще разчита, е по-голямата дълбочина на състава. Според него тя може да се окаже особено важна при сгъстения календар на eвропейското първенство.

"В един дълъг турнир винаги е важно да имаме решения за различни ситуации и те да ни помогнат в един сгъстен ритъм от мачове. Всеки един двубой има значение, ще опитаме да вземем максимума. Във всяко състезание ще продължим да търсим максималното“, допълни Бленджини.

България започва участието си на Евроволей 2026 на 9 септември от 19:00 часа, когато в "Арена Армеец“ ще се изправи срещу Република Северна Македония.