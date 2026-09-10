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Джанлоренцо Бленджини: Никога не е лесно да контролираш емоциите

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Селекционерът на България отличи играта на възпитаниците си, във всяка една фаза, след победата над Северна Македония.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: БГНЕС
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Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини коментира чистия успех на "лъвовете" над Северна Македония с 3:0 гейма на старта на европейското първенство по волейбол.

В зала "Арена 8888" домакините стигнаха до убедителна победа на фона на силната подкрепа от трибуните.

"Има много хора, играем у дома. Никога не е лесно да контролираш емоциите. Момчетата бяха подготвени. В някои трудни мигове задържахме нивото. Имаше моменти в първите два гейма, когато играехме точка за точка. Добре е, че запазихме концентрация. Намерихме положения, в които сервисът беше решаващ. Мони Николов, но и Алекс имаше асове. В защита също имаше добри ситуации", започна Бленджини.

Италианецът отличи играта на възпитаниците си във всяка една фаза.

"За да играеш добре, трябва да се представиш силно във всяка една фаза. Бърдаров е една от опциите, той върши важна работа. Това ни е опцията, както и тази пред Алекс, който е един от най-добрите нападатели в света. Може да се адаптира еднакво добре на всички позиции. Може да посрещаме в зона 4 и това е важно, за да сме постоянни. Разбира се, това много помага в атаката, но и след това", добави той.

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#Джанлоренцо Бленджини

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