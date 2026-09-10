Джанлоренцо Бленджини: Никога не е лесно да контролираш емоциите

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини коментира чистия успех на "лъвовете" над Северна Македония с 3:0 гейма на старта на европейското първенство по волейбол.

В зала "Арена 8888" домакините стигнаха до убедителна победа на фона на силната подкрепа от трибуните.

"Има много хора, играем у дома. Никога не е лесно да контролираш емоциите. Момчетата бяха подготвени. В някои трудни мигове задържахме нивото. Имаше моменти в първите два гейма, когато играехме точка за точка. Добре е, че запазихме концентрация. Намерихме положения, в които сервисът беше решаващ. Мони Николов, но и Алекс имаше асове. В защита също имаше добри ситуации", започна Бленджини.

Италианецът отличи играта на възпитаниците си във всяка една фаза.