България започва турнира с мач срещу Германия.
Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини посочи избраниците си за световното първенство по волейбол във Филипините.
Италианецът се спря на група от 14 състезатели.
Състав на България:
Разпределители:
Симеон Николов
Стоил Палев
Диагонали:
Венислав Антов
Александър Николов
Посрещачи:
Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов (к), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков
Либеро:
Дамян Колев
Димитър Добрев
България започва участието си на световното първенство с мач срещу Германия на 13 септември, събота, като в групата са още тимовете на Словения и Чили.