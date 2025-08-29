Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини посочи избраниците си за световното първенство по волейбол във Филипините.

Италианецът се спря на група от 14 състезатели.

Състав на България:

Разпределители:

Симеон Николов

Стоил Палев

Диагонали:

Венислав Антов

Александър Николов

Посрещачи:

Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов (к), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Либеро:

Дамян Колев

Димитър Добрев

България започва участието си на световното първенство с мач срещу Германия на 13 септември, събота, като в групата са още тимовете на Словения и Чили.