Джанлука Престиани обмисля съдебни действия срещу Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе

Аржентинският футболист на Бенфика Джанлука Престиани обмисля да заведе дело срещу играчите на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе заради твърдения за дискриминационно поведение, съобщава испанското предаване El Chiringuito TV.

В понеделник Комисията по етика на УЕФА отстрани Престиани от реванша на осминафиналите в Шампионската лига срещу Реал Мадрид за нарушение на разпоредба от Дисциплинарния правилник, свързана с дискриминационно поведение.

Първият двубой в Лисабон завърши с победа 1:0 за испанския гранд. След попадението си Винисиус се отправи към трибуните с фенове на Бенфика и направи жестове в тяхна посока, след което сигнализира на съдията за расови обиди.

Според информации в испанските медии е възможно бразилският нападател да е бил обиден на расова основа от страна на Престиани. Срещата бе прекъсната за около 10 минути. В заключителните минути от мача привърженици на португалския клуб хвърляха предмети по футболисти на Реал Мадрид, сред които и Винисиус.

Реваншът между Реал Мадрид и Бенфика е насрочен за 25 февруари в Мадрид.