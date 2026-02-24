БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:02 мин.

Джанлука Престиани обмисля съдебни действия срещу Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Футболистът на Бенфика е санкциониран от УЕФА след мача срещу Реал Мадрид в Шампионската лига

Аржентинският футболист на Бенфика Джанлука Престиани обмисля да заведе дело срещу играчите на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе заради твърдения за дискриминационно поведение, съобщава испанското предаване El Chiringuito TV.

В понеделник Комисията по етика на УЕФА отстрани Престиани от реванша на осминафиналите в Шампионската лига срещу Реал Мадрид за нарушение на разпоредба от Дисциплинарния правилник, свързана с дискриминационно поведение.

Първият двубой в Лисабон завърши с победа 1:0 за испанския гранд. След попадението си Винисиус се отправи към трибуните с фенове на Бенфика и направи жестове в тяхна посока, след което сигнализира на съдията за расови обиди.

Според информации в испанските медии е възможно бразилският нападател да е бил обиден на расова основа от страна на Престиани. Срещата бе прекъсната за около 10 минути. В заключителните минути от мача привърженици на португалския клуб хвърляха предмети по футболисти на Реал Мадрид, сред които и Винисиус.

Реваншът между Реал Мадрид и Бенфика е насрочен за 25 февруари в Мадрид.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Бенфика #ФК Реал Мадрид

