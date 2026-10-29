Джейлън Брънсън поведе Ню Йорк Никс до успех като гост срещу Чикаго Булс

Шампионът Ню Йорк Никс надигра Чикаго Булс със 133:127 като гост за втора поредна победа в редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Най-полезният играч от финалите Джейлън Брънсън изигра най-силния си мач от началото на кампанията, повеждайки нюйоркчани с 38 точки и 7 асистенции.

Отборът на Никс изглеждаше сякаш ще изпита сериозни затруднения още през първото полувреме, когато Карл-Антъни Таунс нарани лявата си китка, а Ландри Шамет изкриви десния си глезен след забивка. И двамата успяха да доиграят мача, но той беше спечелен едва в заключителната четвърт, след като на полувремето Чикаго водеше с 62:56. След равенство в третия период, силна заключителна част за шампионите, спечелена с 43:31, им донесе втора победа за сезона след трудното начало с три поредни загуби.

Брънсън получи помощ от Оу Джи Ануноби, който завърши срещата с 23 точки, Таунс записа дабъл-дабъл от 19 точки и 13 борби, Джордан Кларксън допринесе с 18 точки, а Шамет се отчете с 14 точки.

За домакините Норман Пауъл беше най-резултатен с 30 точки, Кейлъб Уилсън добави 20, а Матас Бузелис и Джейлън Смит реализираха по 17, към които вторият добави 11 борби за дабъл-дабъл.

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Хюстън Рокетс затвърди силното си начало на сезона и зае първото място в Западната конференция като едноличен лидер с пети пореден успех, побеждавайки Милуоки Бъкс с категоричното 132:100.

Фред ВанВлийт, който пропусна цялата минала кампания заради скъсани предни кръстни връзки на коляното, вкара 15 поредни точки в средата на третата част и завърши срещата с 24. Гардът на "ракетите" вкара 7 от 14-те си стрелби, включително 4 тройки, за първото си предтсавяне с над 20 точки от плейофите през сезон 2024/25.

Амен Томпсън допринесе с 23 точки, Кевин Дюрант отбеляза 18, а Богдан Богданович вкара 4 тройки и общо 16 точки за тексасци.

Най-добър за Милуоки беше Тайлър Хиро с 23 точки, а Хайме Хакес Джуинър добави 19.

Стеф Къри отбеляза 44 точки и донесе втора поредна победа далеч от дома за тима на Голдън Стейт Уориърс, който победи Минесота Тимбъруулвс със 119:114. След лошата новина за домакините от Минеаполис, че звездата Антъни Едуардс ще бъде далеч от терена през следващите два месеца, те не успяха да се справят в първото си предизвикателство без него.

Къри направи задачата на домакините още по-трудна, тъй като успя да намери стрелбата, с която е добре познат. 38-годишният ветеран вкара 6 от 16 опита от далечно разстояние и общо 11 стрелби от игра, а от наказателната линия беше безгрешен и вкара и 16-те си опита. Към 44-те си точки носителят на две награди за "Най-полезен играч" в НБА добави 8 борби и 6 асистенции.

Новобранецът Яксел Лендеборг бе близо до дабъл-дабъл с 26 точки и 9 борби и отново бе сред главните действащи лица за Уориърс.

За Минесота Джонатан Куминга вкара 20 точки, Джейдън Макданиелс и Терънс Шанън Джуниър добавиха по 19, а Айо Досунму записа 17.

Сан Антонио Спърс постигна труден успех след продължение в гостуване срещу Юта Джаз със 117:111. Всички петима титуляри на "шпорите" записаха двуцифрени показатели за резултатност, като Виктор Уембаняма бе най-резултатен с 36 точки и 14 борби, а Девин Васел добави 21 точки.

Кийонте Джордж отбеляза 31 точки, включително 5 тройки, за домакините от Юта, Ейс Бейли добави 19 точки, а Дарин Питърсън - 18.

Филаделфия Севънтисиксърс победи Индиана Пейсърс със 114:109 като гост след ново силно отборно представяне, в което Тайрийз Макси поведе тима от щата Пенсилвания с 27 точки. Джоел Ембийд добави 21 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, Джейлън Браун записа 20 точки и 10 борби, а Анфърни Саймънс също се отчете с 20 точки. Ветеранът ЛеБрон Джеймс записа 13 точки и 10 асистенции.

Най-резултатен за Индиана, който беше без звездата си Тайрийз Халибъртън, беше Паскал Сиакам с 26 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, а Анри Нембхард и Арън Несмит реализираха по 18 точки.

Купър Флаг поведе Далас Маверикс към убедителен домакински успех срещу поразения от контузии отбор на Оклахома Сити Тъндър със 120:96. 19-годишното крило на тексасци вкара 26 точки и направи 8 асистенции, Пи Джей Уошингтън добави 18 точки и 9 борби, а Кайри Ървинг допринесе с 15 точки.

За шампиона от 2024 година най-добър беше Аджай Мичъл с 29 точки, а Шей Гилджъс-Алекзандър добави 21 точки.