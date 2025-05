Джейлън Брънсън прати Ню Йорк във втория кръг на плейофите на НБА

Ню Йорк Никс се класира за втория кръг на плейофите в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация за трета поредна година. Третият от редовния сезон измъкна успеха срещу шестия - Детройт Пистънс, като гост със 116:113 и така постигна четвъртата си победа в серията, която приключи 4-2.

За нюйоркчани предстои среща с действащия шампион Бостън Селтикс във втория кръг на плейофите. Първият двубой ще бъде на 6 май, вторник.

Сблъсъкът в Детройт бе изпълнен с обрати, като първо Никс дръпнаха в резултата с 37:23 след 12 минути игра. Авансът на гостите дори стигна 15 точки рано във втората четвърт, но тогава "буталата" се оттърсиха от ранния шок и започнаха постепенно да скъсяват дистанцията. Ключова роля за това имаше Малик Бийзли, който отбеляза пет тройки в този период, като последната даде предимство на Детройт на почивката - 61:59.

Също както през първата част обаче нивото на Пистънс спадна в нападение, пропускайки всеки опит зад арката за три точки през третия период, и Ню Йорк се възползва по най-добрия начин, връщайки двуцифрения си аванс. Никс влязоха в последната четвърт при резултат 96:85 в тяхна полза, но домакините не се предадоха и със серия от 13 последователни точки поведоха със 105:103. При оставащи 2:35 минути предимството на Детройт стигна 7 точки за 112:105 и по всичко личеше, че ще пратят двубоя в решаващ мач №7. Нюйоркчани обаче имаха други планове и със серия от 11:1, завършена с тройка на Джейлън Брънсън при оставащи 4.3 секунди, сложиха точка на спора.

Брънсън отново бе над всички за Ню Йорк със своите забележителни 40 точки и 7 асистенции, а крилата Микел Бриджес и Оу Джей Ануноби добавиха по 25 и 22 точки съответно.

За Детройт Пистънс, чийто прекрасен сезон приключи, Кейд Кънингам завърши срещата с 23 точки, 7 борби и 8 завършващи подавания, но пропусна всеки един изстрел зад дъгата - 0/8, а Джейлън Дюрен се отчете с 21 точки.