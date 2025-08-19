

80-годишната британска актриса Хелън Мирън даде интервю и каза ясно: „Аз съм феминистка, но Джеймс Бонд трябва да е мъж. Ако е жена – вече няма да е Бонд.“

Темата стана актуална, защото Amazon MGM Studios обявиха, че сценарият за следващия филм ще е дело на Стивън Найт (създател на Остри козирки).

Интересното е, че и Пиърс Броснан (един от най-емблематичните Бондове) е на същото мнение:

„О, мисля, че трябва да е мъж. Аз вече съм просто зрител и чакам какво ще ни предложат.“

Между другото, на 28 август по Netflix излиза новият филм Криминален клуб „Четвъртък“, където Мирън играе… пенсионирана шпионка! ️‍️ Там си партнира именно с Броснан.

Въпреки че смята, че Бонд е пропит със сексизъм, Хелън казва:

„Жените винаги са били супер важни в тайните служби.“

И добавя: „На 80 не съм лишена от нищо – имам енергия, страст и интелект. Всичко това не свършва, когато станеш на 40.“





