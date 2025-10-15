Дженифър Анистън най-накрая разкри истината за борбата си да стане майка

Звездата от „Приятели“ Дженифър Анистън проговори откровено за една от най-трудните части от живота си — опитите ѝ да има дете. И да, това е нещо, за което таблоидите писаха с години, без да знаят какво наистина се случва зад кулисите.

В интервю за Harper’s Bazaar UK 56-годишната актриса казва:

„Хората нямаха представа през какво съм минала. Опитвах се да създам семейство повече от 20 години.“

През годините Джен е чувала какви ли не неща — че била „егоистка“, че не искала деца, че мислела само за кариерата си. Истината? Тя е преминала през инвитро процедури, пиела е чайове, пробвала е всичко възможно и просто... не се е получило.

„Хвърлях всичко на вятъра. Това беше ужасно трудно“, признава тя.

И въпреки болката, Дженифър днес изглежда по-уверена от всякога.

„Няма такова нещо като "срок на годност". Това е напълно остаряло мислене.“

А най-хубавото? Според Daily Mail, актрисата отново е намерила любовта – този път с лайф коуча Джим Къртис. Приятелите ѝ казват, че двамата са „перфектен мач“.