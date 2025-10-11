БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дженифър Лопес и Бен Афлек за пръв път заедно след раздялата - блясък, усмивки и червен килим

Събира ли се отново една от най-известните двойки на Холивуд?

дженифър лопес бен афлек официално разведени
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Изглежда, че „Бенифър“ пак предизвикаха вълнение! Дженифър Лопес и Бен Афлек се появиха заедно на премиерата на филма „Kiss of the Spider Woman“ - ръка за ръка, усмихнати и бляскави, точно като в старите времена.

Двамата се разделиха миналата година, но въпреки това изглеждаха в отлични отношения. Лопес е звездата във филма, а Афлек е един от продуцентите, така че появата им заедно беше очаквана, но все пак изненада за феновете.

Бен дори сподели пред Entertainment Tonight:

„Това е невероятна история и ролята, която Дженифър винаги е искала да изиграе. Тя е просто фантастична.“

Въпреки блясъка на вечерта Джей Ло не изглежда готова да се връща към старата им любов. В интервю тя коментира кратко:

„Случват се неща. Трябва просто да продължиш напред.“

Лопес и Афлек се ожениха през 2022 г., но се разделиха две години по-късно.

Това беше вторият им опит след първата им любов през 2000-те, когато бяха най-известната холивудска двойка. Феновете все пак не спират да се надяват - Джей Ло и Бен отново да са заедно.

