Дженоа се върна към победите след напускането на Виейра

Дженоа спечели с 2:1 гостуването си на Сасуоло в мач от 10-ия кръг на Серия А. Победителите от Генуа бяха водени от временния наставник Роберто Мургита, който застана начело на тима след уволнението на Патрик Виера преди няколко дни.

Гостите поведоха чрез Руслан Малиновский, който вкара красиво попадение от над 25 метра. "Черно-зелените" се върнаха в двубоя само 120 секунди след подновяването на играта, когато Доменико Берарди бе оставен непокрит на далечната греда. Развръзката дойде в допълнителното време на двубоя, когато Лео Йостигор донесе трите точки за Дженоа.