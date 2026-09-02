Джесика Пегула се разправи със София Кенин за по-малко от час на US Open

Джесика Пегула се класира по категоричен начин за третия кръг на US Open, след като победи сънародничката си София Кенин с 6:3, 6:1. Срещата продължи само 57 минути, а следващото препятствие пред Пегула ще бъде канадката Лейла Фернандес.

Вицешампионката в Ню Йорк от 2024 година контролираше изцяло двубоя и беше почти безупречна при собственото си подаване. Пегула загуби само три точки след вкаран първи сервис и не позволи на Кенин да достигне до нито една възможност за пробив.

Кенин участва в тазгодишното издание с „уайлд кард“. Шампионката от Australian Open през 2020 година премина през труден период през последните сезони, белязан от контузии и здравословни проблеми.

Напред продължава и Паула Бадоса, която се справи с Дария Касаткина след 6:1, 6:4. В третия кръг испанката ще се изправи срещу Коко Гоф. Американката си осигури място там след победа с 6:3, 6:4 над туркинята Зейнеп Сьонмез.

Убедителен успех записа и представителката на домакините Тейлър Таунзенд, която даде само два гейма на австралийката Тайла Престън – 6:1, 6:1.

Следващата съперничка на Таунзенд ще бъде Диана Шнайдер. Рускинята преодоля Каролина Плишкова с 6:1, 7:6(4) и също намери място сред участничките в третия кръг на турнира.