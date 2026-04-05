Джесика Пегула защити титлата си в Чарлстън

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Американката се наложи над Юлия Стародубцева.

Джесика Пегула
Снимка: БТА
Американката Джесика Пегула защити титлата си на турнира в Чарлстън, след като спечели с 6:2, 6:2 срещу украинката Юлия Стародубцева на финала. Най-старата тенис надпревара изцяло за жени в Съединените щати е с награден фонд от 2.3 милиона долара и е от ранг WТА 500.

Пегула направи три обрата след сет изоставане в първите си три мача и спечели четири поредни двубоя в три части, но днес картината бе тотално различна. Тя надигра тотално украинската си съперничка и е първата тенисистка с две поредни титли в Чарлстън от Серина Уилямс през 2013.

Това е и втори трофей за Пегула през 2026, след като тя триумфира и в Дубай през февруари. Американката спечели 11-и сингъл турнир в кариерата си и вече е с баланс 11-11 по този показател. Победите й през сезона пък са 24.

Пегула, поставена под №1, не остави шанс на 89-ата в света Стародубцева, за която това бе първи финал. Американката направи поредни пробиви в петия и седмия гейм на първия сет, след което поведе с 5:0 във втория. Тогава обаче двете изиграха най-интересния гейм, в който украинката отрази пет мачбола и намали на 1:5. Тя дори спечели още един гейм, но Пегула сложи точка на спора с чисто 40:0 и победа с 6:2.

Двубоят в Южна Каролина продължи час и 22 минути.

#Джесика Пегула #WTA 250 в Чарлстън

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема
Чете се за: 01:17 мин.
Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си
Чете се за: 02:57 мин.
Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“ Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:37 мин.
Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените
Чете се за: 01:42 мин.
Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
